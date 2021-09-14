Лукашенко назначил Дмитрия Баскова членом Совета Республики

Дмитрий Басков назначен в Совет Республики. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Стало известно о новом назначении Дмитрия Баскова, об увольнении которого с должности главы Федерации хоккея Беларуси стало известно 10 сентября.

Так, БелТА пишет, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова на должность члена Совета Республики Нацсобрания. Назначение Басков получил во время личной встречи с Лукашенко, на которой также присутствовала глава Совета Республики Наталья Кочанова.

Кроме того, Лукашенко заявил, что лично принял решение о новом назначении Дмитрия Баскова: буквально накануне и по «президентской квоте».

- Мною принято решение вчера о направлении его к вам сенатором. По квоте президента. Еще у нас четыре вакансии там, - указал он.

Еще в разговоре с Кочановой Лукашенко обозначил достоинства Дмитрия Баскова, назвал его способным патриотом и преданным стране человеком, искренним, умным и грамотным.

- Таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно, - подчеркнул Лукашенко.

А продолжая, Александр Лукашенко пояснил, что Басков «тяпнул горя» в своей жизни, мол, он вырос без отца, а его мать работает в церкви.

- А то, что там про него пишут… Ну, бьют по тем, кто рядом, - Кочанова, Эйсмонт, Басков, Латышенок, и пошло-поехало, - отмахнулся он. - А кого больше? Все остальные там - на заднем плане, хотя и им тоже хватает. Но бьют по ним, мы это прекрасно понимаем.

Информацию о новом назначении подтвердил и приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого», который также опубликовал и первое заявление Дмитрия Баскова в качестве члена Совета Республики.

- Я хочу приносить пользу людям и своей стране, - цитирует «Пул Первого» слова Баскова.

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