Видеофакт: машинисту башенного крана в Минске стало плохо - ему помогли спасатели

Машинисту башенного крана в Минске стало плохо. Фото: МЧС

Машинисту башенного крана стало плохо на стройплощадке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Об инциденте спасателям рассказали медики.

Инцидент произошел на проспекте Победителей, 63Б. На место прибыли подразделения МЧС.

«Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что во время работы на высоте около 40 м на башенном кране машинисту стало плохо и он не мог спуститься самостоятельно. Было принято решение спускать его при помощи альпинистского оборудования и снаряжения», - рассказали подробности в МЧС.

После этого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики осмотрели его и доставили в больницу с предположительным диагнозом почечная колика.