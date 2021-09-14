В Островце мужчина проигрался в казино, а потом разбил припаркованные машины. Фото: СК РБ.

Все случилось утром 3 сентября в Островце - белорусском «городе атомщиков», но вычислили буяна только сейчас:

- В Островецкий РОВД поступило сообщение о том, что неизвестный сильно повредил Lexus GX. Выбывшие на место правоохранители также обнаружили еще одно разбитое транспортное средство, - сообщает СК Беларуси.

Через какое-то время милиционеры вычислили 32-летнего местного парня. Выяснилось, что накануне, 2 сентября, в течение дня он выпивал со своим другом, а вечером решил сходить в казино, где ничего не выиграл, но все проиграл.

- Мужчину это разозлило. Он подошел к припаркованным автомобилям и разбил их, после чего ушел домой, где был задержан сотрудниками милиции. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 30 тысяч рублей. Мужчина в содеянном раскаялся, сообщили в СК.

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