В Минздраве сказали, как комбинировать прививки от гриппа с вакциной от COVID-19

В Минздраве не исключают эпидемию гриппа осенью 2021 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, что в Беларусь поступила первая партия вакцины от гриппа. По информации пресс-службы Минздрава, вторая поставка вакцины против гриппа ожидается в конце сентября.

Также в Минздраве предостерегли о серьезных последствиях, если одновременно переболеть гриппом и ковидом.

- Если болеть одновременно, то последствия могут быть самые серьезные. Мы должны приложить усилия, чтобы минимизировать риски и последствия, - подчеркнула начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Чиновница заметила, что одинаково важны и прививки от гриппа, и вакцинация от коронавируса. И напомнила, что вакцинация в этом сезоне будет проходить в двойном направлении.

Вакцинацией от гриппа в Беларуси намерены охватить не менее 40% населения. Среди основных категорий вакцинируемых против гриппа сохранились прежние категории граждан:

- дети с 6 месяцев;

- взрослые с хроническими патологиями;

- пенсионеры в возрасте 60 - 65 лет и старше;

- люди, обеспечивающие безопасность государства;

- медработники;

- другие категории, которые готовы привиться.

В свою очередь завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева не исключила эпидемии гриппа в Беларуси в 2021 году. Но уточнила, что в прошлом году вирусы гриппа практически не циркулировали.

- Но в этом сезоне есть большая вероятность, что грипп появится и будет активен. Более того, не исключена опасность эпидемии, так как в прошлом году болели немногие. Также изменился штаммовый состав вакцины, поэтому прививку сделать необходимо и тем, кто вакцинировался в прошлом году. Стоит напомнить, что иммунитет защищает привитого максимум до 12 месяцев, - прокомментировала специалист Минздрава.

В Минздраве предложили такой порядок вакцинации от гриппа и коронавируса. Сначала привиться двумя дозами вакцины от ковида. А после этого, спустя 14 дней, вакцинироваться от гриппа.

- Вакцинация в один день допустима, если нет противопоказаний, - заметили в пресс-службе.

Уточняется, что в Беларуси для бесплатной вакцинации от гриппа будет использоваться российский препарат «Гриппол Плюс», а для платной - вакцина производства Франции «Ваксигрип Тетра».

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