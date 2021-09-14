Путин и Лукашенко снова говорили по телефону 14 сентября

Стало известно о чем Путин и лукашенко говорили 14 сентября. Фото: president.gov.by

Во вторник, 14 сентября, состоялся очередной телефонный разговор президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с российским коллегой, передала пресс-служба президента.

Сообщается, что главными темами этого телефонного разговора были итоги совместных белорусско-российских учений «Запад-2021», ситуация в Афганистане, а также повестка предстоящих в скором времени саммитов ОДКБ и ШОС.

К слову, для участия в последних политических событиях Лукашенко летит 15 сентября в Душанбе. А вот Путин будет присутствовать онлайн - из-за коронавируса в ближайшем окружении президент России отправился на самоизоляцию.

В пресс-службе Кремля кроме этого сообщили о том, что по телефону Путин с Лукашенко также обсуждал вопросы двустороннего взаимосотрудничества Беларуси и России - «в продолжение состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров».

- Условлено о дальнейших контактах, - добавили в пресс-службе президента России.

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