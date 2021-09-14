В Беларуси намерены выпускать вакцину против онкологических заболеваний

В белорусском Минздраве рассказали о вакцине «Еленаген», которая успешно лечит рак на поздних стадиях.

Во время пресс-конференции 14 сентября белорусские медики сообщили о достижениях и новейших технологиях в медсфере, передает пресс-служба Минздрава.

Среди прочего в ведомстве рассказали, что онкологами успешно реализуется совместный проект Беларуси и США по исследованию ДНК-вакцины «Еленаген» против онкологических заболеваний.

- В перспективе препарат планируют выпускать в Беларуси, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Уточним, что данный белорусско-американский проект стартовал в Беларуси примерно 1,5 года назад. А исследуемый препарат - ДНК-вакцина «Еленаген», считается, способен успешно излечивать рак на поздних стадиях болезни.

В Беларуси данную противоопухолевую вакцину использую в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

- На данный момент в программу исследования ДНК-вакцины «Еленаген» включены 88 пациентов. Подведены уже и и предварительные итоги. В частности, впечатляющий результат медики получили при лечении одной из самых агрессивных опухолей - трижды негативного рака молочной железы, - цитирует sb.by Сергея Красного, замдиректора по научной работе РНПЦ.

Специалист заметил, что в сочетании с химиотерапией применение вакцины показывает высокую эффективность.

- У трех пациентов отмечена полная регрессия - исчезновение всех опухолевых очагов как в молочной железе, так и метастатических - в печени, лимфоузлах и костях скелета. Больным выполнены радикальные операции, и в удаленных тканях не обнаружено опухолевых клеток, - прокомментировал Красный.

В будущем, как говорилось выше, в Минздраве нацелены начать производство данной вакцины в Беларуси. А сейчас принято решение о расширении данного исследования. В программу добавили две группы пациентов: с гормонорезистентными опухолями молочной и предстательной желез.

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