Лукашенко: «Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах». Фото: пресс-служба президента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась 14 сентября во Дворце Независимости. Она проходила в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства.

По словам Лукашенко, всех собравшихся объединяет патриотизм и любовь к родине.

- Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший, после вчерашних событий, этого не понял, то в ближайшее время поймет. Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее. Это как пена схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети, - цитирует президента его пресс-служба.

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