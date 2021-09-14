Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 сентября 2021 года: вакцинировались почти 1,8 млн белорусов, 1630 новых случаев за сутки и снова 12 смертей

Минздрав сообщил новые цифры заболеваемости CPVOD-19 в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Во вторник, 14 сентября, пресс-служба Минздрава опубликовала в официальном телеграм-канале обновленную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси.

Стало известно, что за сутки «ковид» диагностировали еще у 1 тысячи 630 человек. Таким образом, с начала пандемии в Беларуси выявлено уже 506 тысяч 591 заболевший COVID-19.

Кроме того, сообщается, что за сутки были выписаны 1 тысяча 115 пациентов, с ранее подтвержденным коронавирусом. За все время выздоровели от «ковида» в республике уже 495 тысяч 561 пациент.

К сожалению, сообщается и о новых смертях - умерли за сутки еще 12 человек с коронавирусом.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 941 пациент с выявленным коронавирусом, - сообщили в Минздраве.

Также продолжают собирать данные тестирования на коронавирус: более 9,2 тысячи тестов было сделано за сутки. А за все время - уже свыше 8,066 миллиона исследований.

В Минздраве привели еще новые данные по вакцинации от COVID-19. Сообщается, что в Беларуси привились первой дозой вакцины уже более 1,775 миллиона человек. Из этого количества прошли полный курс вакцинации уже 1,482 миллиона белорусов.

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