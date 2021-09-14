В Щучине спасатели вытащили из-под завала застрявшего бездомного котенка

В Щучине спасатели вытащили из-под завала застрявшего бездомного щенка. Фото: МЧС.

14 сентября в 12.32 в службу спасения Щучинского райотдела МЧС от жительницы агрогородка Турья поступил телефонный звонок с просьбой оказать помощь бездомному щенку, который застрял в отверстии металлической плиты, сообщает МЧС Беларуси. Женщина пояснила, что бездомный щенок уж давно находится в этом капкане и жалобно скулит. Помочь ему выбраться не получается. Хотя спасение животных не входит в функции службы 101, спасатели Щучина приняли решение оказать содействие и направились по указанному адресу. После освобождения женщина решила оставить себе маленького пленника, дав ему имя Счастливчик.

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