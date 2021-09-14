Цена газа в Европе за сутки побила рекорд - уже $810 за тысячу кубометров

Цена на газ снова побила рекорд в Европе. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, что стоимость газа в Европе превысила очередную рекордную отметку. Новая рекордная стоимость стала известна во вторник, 14 сентября, после прошедших торгов, информирует ТАСС.

Так сообщается, что цена газа в Европе уже превышает 810 долларов за 1 тысячу кубометров. Ранее цена превзошла рекордные отметки в 770 долларов, 780, 790, а затем и 800 «зеленых».

В итоге, по данным биржи ICE, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 810 долларов за тысячу кубометров. Или 66,3 евро за МВт ч (согласно текущему обменному курсу евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Эксперты, на которых ссылается ТАСС, не исключают, что цена газа в Европе способна достичь отметки и в 1000 долларов за 1 тысячу кубометров - «при определенных условиях».

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