ЦИК отрицает участие Лидии Ермошиной в качестве наблюдателя на выборах в Грузии

В ЦИК опровергли информацию об участии Ермошиной в наблюдении за выборами в Грузии. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Стало известно, что участвовать в местных выборах в Грузии глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не будет. Об этом со ссылкой на белорусский Центризбирком проинформировало «Интерфакс-Запад».

Такая информация ранее была опубликована изданием «Эхо Кавказа». Которое сообщило, что в муниципальных выборах в Грузии примет участие глава белорусского Центризбиркома, как независимый наблюдатель.

В ЦИК сообщение СМИ опровергли. И уточнили, что Лидия Ермошина не только не поедет наблюдать за местными выборами в Грузии, которые назначены на 2 октября, но даже и не планировала этого делать.

Хотя представители Беларуси на грузинских выборах все же будут.

- Наблюдателями на муниципальные выборы (в Грузии - Прим.) едут два сотрудника аппарата комиссии, - прокомментировали в ЦИК.

В Центральной избирательной комиссии предположили, что ложная информация могла появиться как умышленно, так и по причине «нечаянной интерпретации сведений, размещенных на сайте ЦИК Грузии».

- Аккредитация (на участие в качестве независимого наблюдателя - Прим.) прошла почти три недели назад. А практика взаимного направления представителей ЦИК на выборы друг к другу является обычным делом, - добавили в ЦИК.

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