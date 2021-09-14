Александр Лукашенко наградил Виктора Шеймана высшим орденом Беларуси. Фото: пресс-служба президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 14 сентября, вручил государственные награды представителям различных сфер. Орден Отечества I степени Лукашенко вручил экс-управделами Виктору Шейману. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

На протяжении восьми лет Виктор Шейман возглавлял управление делами президента Беларуси - с 2013 года по 2021. Он также отвечал за развитие отношений со странами Африканского континента и Латинской Америки.

Александр Лукашенко отправил Шеймана в отставку 11 июня 2021 года по его просьбе.

Орден Отечества I степени можно получить за отличные достижения в производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иных сферах деятельности, направленных на повышение благосостояния людей и укрепление могущества страны.

В числе самых известных обладателей ордена Отечества I степени гребчиха Екатерина Карстен, бывший генеральный директор Агрокомбината «Заря» Могилёвского района Леонид Моисеев, тренер по фристайлу Николай Казеко и генеральный директор ОАО «Пеленг» Владимир Покрышкин.

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