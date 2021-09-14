Минздрав заявил о том, что в Беларусь пришла очередная волна коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Очередная волна Covid-19 пришла в Беларусь и на повестке дня специалистов вопросы обеспеченности лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты (СИЗами), кислородом. Отдельный вопрос обсуждения - наличие свободных мест в больницах, готовность к перепрофилированию, - говорится в сообщении ведомства по итогам совещания по теме противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах и Минске.

Данные о том, какая это по счету волна коронавируса в Беларуси, разнятся. Известно, что в конце мая в Минздраве Беларуси сообщали о третьей волне коронавируса. Пиневич отмечал, что она проходит легче, чем осенью. Сейчас агентство sputnik.by называет эту волну уже четвертой, также поступает и издание “Белорусы и рынок”. Оданко отметим, что слово “четвертая” официально пока не используется.

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