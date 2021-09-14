Лукашенко назвал российских звезд, которые «топтались в Беларуси и просили помочь с залами», предателями

Лукашенко назвал российских звезд, которые «топтались в Беларуси и прочили помочь с залами», предателями. Фото: пресс-служба президента

Президент Беларуси во вторник, 14 сентября, вручил государственные награды представителям различных сфер. Вручая звание заслуженного артиста Руслану Алехно, президент отметил, что таких, как он, сейчас мало. Что касается российских звезд, то Лукашенко назвал их предателями, сообщает пресс-служба президента.

- Для артистов, журналистов, художников, скульпторов, людей других творческих профессий этот год был непростой. Они всегда были на виду, а те, кто на виду не был, стали видными благодаря тому, что целый шквал атак обрушился на них. Но они выдержали, - отметил Лукашенко.

По его словам, таких, как Руслан Алехно, сейчас очень мало. И добавил, что российские «великие» звезды даже не трусы, а предатели.

- Да, я мог бы сейчас вам назвать несколько фамилий тех, не только наших, но прежде всего российских великих, которые здесь топтались в Беларуси, просили им помочь залами, концертами, зрителями. Награды даже здесь получали. И, трусливо хвост (это еще в лучшем случае) скрылись, сбежали. Это не артисты. Это не творческие работники. Их даже трусами назвать нельзя. Это предатели, - заявил Лукашенко.

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