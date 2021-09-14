В Беларуси обнаружили птицу, которая до этого никогда здесь не встречалась. Фото: Олі-Пека Карлін, Рованіемі, Фінляндыя. Wikimedia Commons

В Россонском районе Витебской области орнитолог Денис Китель нашел птицу, которая ранее здесь никогда не встречалась. Информация об этом была размещена на сайте организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Синехвостка обитает на территории от Финляндии до Японии, а зимовать обычно летит в Юго-Восточную Азию.

За все 150 лет, сколько в Беларуси ведется наблюдение, синехвостка не встречалась в нашей стране.

- Мы уже второй год пробуем словить синехвостку, так как тенденция в Европе была вполне себе понятная, что их становится больше и они летят в Европу. Нужно было просто дождаться. Мои друзья из Финляндии прислали голос, на который синехвостки лучше всего реагируют. В 2020 году я более 20 дней ставил этот голо, но ничего не получилось. А в этом году с 5 сентября мы ставим голос каждую ночь и через 10 дней нам удалось словить и окольцевать этот вид птиц, - прокомментировал Денис Китель.

В Беларуси обнаружили птицу, которая до этого никогда здесь не встречалась. Фото: «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

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