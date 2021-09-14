British-American Tobacco объявила о приостановке партнерства с ГТФ «Неман»? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судя по всему, известная транснациональная табачная компания British-American Tobacco прекращает сотрудничать с Гродненской табачной фабрикой «Нёман». О «прекращении транзакций» компания заявила в специальном разделе Responding to human rights allegations («Ответ на обвинения в нарушении прав человека») на своем официальном сайте.

- В 2021 году мы получили запросы, касающиеся бизнеса BAT в Беларуси в свете последних политических событий. Обеспокоенность была высказана в отношении Гродненской табачной фабрики «Неман» («ГФТ Неман»), которая производит сигареты по контракту от имени «БАТ Беларусь». В их число входили утверждения о нарушениях прав человека заводских рабочих, которые принимали участие в политических протестах, и утверждения о причастности BAT к незаконной торговле сигаретами в Беларуси. (…) В связи с недавно объявленными санкциями и существующими правовыми ограничениями в Беларуси нам пришлось приостановить запланированный выездной независимый аудит на заводе «ГФТ Неман» для оценки условий труда.

- После недавнего введения международных санкций против нескольких белорусских физических и юридических лиц, в том числе ГТФ «Неман», а также ограничений в отношении материалов для производства табака, были предприняты шаги для обеспечения того, чтобы вся деятельность соответствовала требованиям. Это включало приостановку нашими дочерними компаниями соответствующих транзакций, подпадающих под действие этих санкций, - сообщает компания.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Беларуси, и будем обновлять наши ответные меры и действия по мере развития ситуации в соответствии с политикой нашей компании и международными стандартами, - заявляют в компании.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ НА ПРАКТИКЕ?

Вероятно, речь идет о приостановке поставки на «Неман» сырья для производства сигарет, но это не точно. Если приостановка поставок сырья произойдет, вероятно, в дефиците окажутся сигареты, производимые этой фабрикой. Напомним, сейчас ГТФ «Неман» производит 154 марки сигарет на самый разный кошелек и вкус. Начиная от дешевых, типа «Минск», «Магнат» и «ФЭСТ», заканчивая такими популярным марками как Pall Mall, Velvet, Kent, Vogue, Rothmans. А это – огромная доля табачного рынка Беларуси. Курильщики со стажем вспоминают 90-е годы, когда из-за дифицита сигарет приходилось их покупать неофициально на рынках, в переходах и ларьках.