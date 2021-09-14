В Нацбанке рассказали, влияют ли введенные санкции на работу белорусских банков Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Национальном банке Беларуси рассказали, оказывают ли влияние введенные санкции на работу белорусских банков. Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу банка.

Член правления Национального банка, начальник главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд рассказал, что с учетом санкций ситуация в банковском секторе довольно устойчивая. При этом, в отношении белорусских банков нет ограничений на проведение расчетов и облуживание клиентов.

- Если говорить о переходе предприятий и банков Беларуси на расчеты в нацвалютах, то данный вопрос является актуальным вне зависимости от секторальных санкций. На сегодняшний день многие субъекты хозяйствования к подобному шагу были готовы. К примеру, в структуре внешней торговли Беларуси валюты, отличные от долларов США и евро, имеют значительную долю: по экспорту - 36%, по импорту - 50%. Также наблюдается тренд на увеличение расчетов в китайских юанях, однако их удельный вес в общей структуре расчетов достаточно низок. Это означает, что есть потенциал для существенного роста, в том числе при условии возобновления СВОП-соглашения с Народным банком Китая, - рассказал Горегляд.

Он добавил, что хотел бы призвать к расширению сотрудничества между банками двух стран.

- Мы хотели бы призвать к расширению сотрудничества между банками двух стран, открытию межбанковских кредитных линий расширению инструментов торгового финансирования и предоставлению клиентам полного спектра услуг по расчетам в национальных валютах. Основной целью развития двустороннего сотрудничества Беларуси и КНР в банковской и финансовой сферах должно стать его приближение к уровню действующего политического взаимодействия, - подытожил Горегляд.

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