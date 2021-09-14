Тихановская посетит Францию по приглашению министра иностранных дел.

Светлана Тихановская встретится с представителями диаспоры и выступит перед студентами Института политических исследований, сообщает «БелаПАН» со ссылкой на пресс-службу Тихановской.

Запланированы встречи с президентом Конституционного совета Лораном Фабиусом, мэром Парижа и кандидатом в президенты Франции Анн Идальго, председателем сената Жераром Ларше, председателем комитета по иностранным делам Национального собрания и председателем Европейской демократической партии Франсуа Байру.

Тихановская обсудит с политиками организацию конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси, а также участие белорусских демократических сил в саммите Восточного партнерства и помощь гражданскому обществу.

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