Певица Анастасия Тиханович посвятила трогательный пост своему отцу и рассказала, кому сейчас принадлежит номер Александра Тихановича

Анастасия Тиханович посвятила трогательный пост своему отцу. Фото: Алена КАМЕНЕВА

Певица Анастасия Тиханович посвятила трогательный пост в Инстаграм своему отцу Александру Тихановичу, который умер 28 января 2017 года, и рассказала, что его номер снова активен в Viber.

- Думаю, что если у кого-то в записной книжке остался номер моего папы, то наверняка сегодня вы получили сообщение, что абонент снова активен в Viber. Номером сейчас пользуется новый абонент – благотворительная организация KINDERVITA, которая помогает детям и молодым людям с онкологическими, гематологическими, иммунологическими и другими заболеваниями. Когда я это увидела, то просто не поверила своим глазам. Как же такое может быть, - написала Анастасия.

Она напомнила, что ее отец Александр Тиханович помогал всем тем, кому была необходима помощь.

- И даже теперь, когда он уже у Боженьки, все равно будто символически находится рядом с теми, кто нуждается в помощи. Мой родной знакомый номер телефона теперь служит людям, которым нужна забота, - говорится в сообщении.

Певица Анастасия Тиханович посвятила трогательный пост своему отцу. Фото: Инстаграм Анастасии Тиханович

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