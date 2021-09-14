Виктора Бабарико, который находится в колонии в Новополоцке, перевели на новую должность

Виктора Бабарико перевели на новую должность Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который находится в исправительной колонии №1 в Новополоцке, перевели на новую работу. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Виктора Бабарико.

- Виктора Бабарико перевели на новую должность. Теперь он работает укладчиком хлебобулочных изделий. Условия труда резко ухудшились. Все дело в том, что он должен на протяжении всего дня находиться в пекарне, где температура воздуха даже с выключенными печами превышает 30 градусов; помещение никак не вентилируется, а окна открывать нельзя. Адвокаты намерены обращаться в компетентные органы для проверки условий труда в пекарне, - написано в сообщении.

В телеграм-канале также напомнили, что весь август Виктор Бабарико работал по шесть дней в неделю истопником в пекарне.

- За это время ему удалось заработать 6 рублей 41 копейку. Однако после всех удержаний он получил 1 рубль 96 копеек, - говорится в сообщении.

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