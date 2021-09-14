Лукашенко рассказал, кто может возглавить Федерацию хоккея Беларуси. Фото: БЕЛТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 14 сентября, на встрече с Дмитрием Басковым, который был назначен членом Совета Республики, рассказал, кто может возглавить Федерацию хоккея Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
- У нас уже есть кандидатура на должность главы Федерации хоккея Беларуси. И вы вчера с этим человеком встречались. Думаю, что он согласится. Очень опытный и умный человек, который прошел политическую закалку. Нужно будет помочь ему, - сказал Лукашенко.
По его словам, этот человек великий спортсмен, но не хоккеист.
- Он великий спортсмен, но не хоккеист. Тем не менее, он довольно хороший управленец. Я события опережать не буду, - заявил президент.
Напомним, что экс-главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова независимая дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея дисквалифицировала на пять лет.
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