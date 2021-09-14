Беларусь открывает генеральное консульство в Мумбаи. Фото: pixabay.com

Беларусь открывает генеральное консульство в Мумбаи. Данное решение было принято Советом министров. Информация об этом была опубликована на Национальном правовом портале pravo.by.

По данным Национального правового портала, решение об открытии генерального консульства Беларуси в индийском Мумбаи было принято Советом министров в понедельник, 13 сентября. На данный момент текст документа не опубликован. В Национальный реестр он был включен во вторник, 14 сентября. Что касается постановления, то оно вступает в силу в среду, 15 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посольство Беларуси в Канаде прекращает работу с 1 сентября.

Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, должны будут обращаться в Генеральное консульство страны в Нью-Йорке. (подробности)

У Беларуси – новый генеральный консул в Белостоке.

Совет министров Беларуси освободил консула Беларуси в Белостоке Аллу Федорову от должности. (подробности)

Беларусь закрывает свое посольство во второй по территории стране мира.

В правительстве начали оптимизировать диппредставительства. (подробности)

Беларусь закрывает посольство в Эквадоре, а также отделение посольства в Хабаровске.

Посольство откроется во Владивостоке до 1 сентября 2021 года. (подробности)