Беларусь открывает генеральное консульство в Мумбаи. Фото: pixabay.com
Беларусь открывает генеральное консульство в Мумбаи. Данное решение было принято Советом министров. Информация об этом была опубликована на Национальном правовом портале pravo.by.
По данным Национального правового портала, решение об открытии генерального консульства Беларуси в индийском Мумбаи было принято Советом министров в понедельник, 13 сентября. На данный момент текст документа не опубликован. В Национальный реестр он был включен во вторник, 14 сентября. Что касается постановления, то оно вступает в силу в среду, 15 сентября.
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