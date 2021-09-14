Ольга Бузова заявила, что намерена поступать в аспирантуру истфака МГУ. Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что намерена поступать в аспирантуру исторического факультета Московского государственного университета. Об этом она написала у себя в Инстаграм.

- Не так давно я посмотрела новый сериал «Историк». И он прямо попал в мои нынешние чувства и настроения. У его главного героя, которого играет Павел Артемьев – экс-солист группы «Корни», есть целая авторская теория криминальной цикличности. Он убежден в том, что через определенный отрезок времени нераскрытые преступления вновь повторяются, - написала Бузова.

Она добавила, что ей стало очень интересно и она начала больше читать про историческую цикличность.

- Я просто в шоке была: почему никто и никогда мне вот так вот в школе не рассказывал об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как в предмет и задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру истфака МГУ, - заявила Бузова.

Ольга Бузова заявила, что намерена поступать в аспирантуру истфака МГУ. Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

Напомним, что Ольга Бузова является одним из наставников белорусской версии популярного музыкального шоу «Х-Фактор».

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