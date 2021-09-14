Видеофакт. Украинские спецслужбы обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой у границы с Беларусью

Украинские спецслужбы обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой у границы с Беларусью. Фото: скриншот с видео СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили, что у границы с Беларусью спецслужбы обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой. Информация об этом была опубликована на сайте СБУ.

- Были изъяты две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, 5 килограмм взрывчатого вещества (по предварительной информации это пластид), два магазина к АК-74, а также 170 патронов калибра 5,45 и 7,62, - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что было возбуждено уголовное дело. Все изъятые боеприпасы и средства поражения были направлены на экспертизу.

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