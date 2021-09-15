День библиотек отмечают в Беларуси 15 сентября. фото: БелТА

В 2020 году минские библиотеки посетили более 491 тыс. человек, из них 120,5 тыс. — посетители детских библиотек, об этом рассказали в Главном статистическом управлении Минска.

В управлении отметили, что к концу 2020 года в столице действовало 45 публичных библиотек, 18 из которых – детские.

– Внедрение в деятельность библиотек новых информационных технологий позволило им превратиться в информационные центры, предоставляющие пользователям доступ к национальным и мировым информационным сетям и банкам данных, – сообщается на сайте ведомства.

Там также отметили, что каждый четвертый минчанин является пользователем библиотеки.

День библиотек отмечаю в Беларуси в 20-й раз. Национальная библиотека Беларуси является одним из символов белорусской архитектуры, она была основана 15 сентября 1922 года. Новое здание библиотеки распахнуло свои двери для читателей 31 мая 2006 года.

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