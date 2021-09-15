Мотоцикл и легковушка столкнулись в Минске – байкер госпитализирован. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На проспекте Жукова в Минске столкнулись мотоцикл и легковушка 14 сентября, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате аварии байкер с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

– По предварительной информации, 14 сентября около 19:00 51-летний мотоциклист ехал по пр. Жукова в направлении ул. Брилевской и в районе дома № 44 столкнулся с остановившимся авто Toyota. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, – сообщили в ГАИ.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

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