Лукашенко поздравил президента Зимбабве с днем рождения. Фото: Freepik

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

– Трудно переоценить ваш личный вклад в строительство и укрепление Республики Зимбабве, - отметил глава государства. - Несмотря на временные сложности, вызванные мировой пандемией, страна остается примером политической стабильности и экономического прогресса, – говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве, основанное на принципах доверия и взаимного уважения, продолжает поступательно развиваться во всех сферах.

Он выразил убежденность, что совместными усилиями удастся в полной мере реализовать существующие возможности взаимодействия и определить новые перспективные направления сотрудничества.

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