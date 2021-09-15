В Полоцке пассажир городского автобуса отказался выпить с незнакомцем и получил бутылкой по голове

Фото: Полоцкий вестник

36-летний полочанин предложил незнакомому попутчику в автобусе с ним выпить, но ему отказали. В ответ на отказ полочанин ударил попутчика стеклянной бутылкой по голове. Об этом сообщили в Полоцком РОВД.

Как сообщили в ведомстве, мужчина находился на одной из остановок общественного транспорта Полоцка в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом он назойливо приставал к гражданам с разговорами, однако на его реплики они не реагировали.

– После того, как подошел автобус, мужчина сел в транспорт и начал беседовать уже со случайным попутчиком. Пассажир дал явно понять, что не желает вступать в беседу, на что ему предложили выпить. От спиртного попутчик также отказался. Данное обстоятельство очень разочаровало фигуранта, и он нанес молодому человеку удар по голове бутылкой, чем причинил телесные повреждения, – сообщили в РОВД.

Водитель автобуса заблокировал двери до приезда сотрудников милиции. Нарушитель задержан, доставлен в Полоцкое РОВД, ему грозит привлечение к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

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