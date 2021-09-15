Ученые рассказали о возможных последствиях массовой ревакцинации и назвали ее бессмысленной

Ученые рассказали о возможных последствиях ревакцинации и назвали ее бессмысленной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Авторитетный научный журнал Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации от коронавируса. Авторы – международная группа ученых, среди которых – сотрудники Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты полагают, что созданные в мире вакцины против COVID-19 довольно эффективны, и острой необходимости в массовой ревакцинации в настоящее время нет.

Кроме того, по словам медиков, если слишком рано или слишком часто делать повторную прививку, то это может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.

«Хотя преимущества первичной вакцинации COVID-19 явно перевешивают риски, все же они могут возникнуть, если бустерные дозы будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, – утверждается в статье.

Ученые считают, что это касается как мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе аденовируса – включая российский «Спутник V».

Специалисты добавили, что не видят оснований проводить ревакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким. Они также высказали мнение о том, что снижение уровня антител не обязательно означает снижение эффективности вакцины с течением времени.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация

Читайте также:

РНК-вакцины от COVID-19 влияют на молодых и пожилых людей по-разному

Ученые не дают однозначного ответа на вопрос, может ли вакцина вызвать долгосрочный иммунитет (подробности).

В Минздраве сказали, как комбинировать прививки от гриппа с вакциной от COVID-19

А также назвали платные и бесплатные прививки, которые уже поступили в Беларусь (подробности).

Минздрав заявил о росте заболеваемости COVID-19 и острыми респираторными инфекциями в Беларуси

В этом сезоне, как и в прошлом, вакцинация против гриппа и коронавируса будет проходить параллельно (подробности).