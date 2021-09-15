Инфекционист прокомментировал совмещение прививок от гриппа и коронавируса в Беларуси

Инфекционист прокомментировал совмещение прививок от гриппа и коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) – это, как правило, непривитые от коронавируса. Об этом заявил практикующий врач-инфекционист, ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Игорь Стома.

По его словам, «мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация».

Он считает, что вакцинацию против коронавирса и против гриппа можно проводить одновременно при желании пациента. Доктор добавил: если человек переболел COVID-19, то это не говорит о том, что он не должен прививаться.

– Все мировые эксперты и современные данные говорят, что нет более надежной защиты от COVID-19 и его тяжелого течения, чем вакцинация. Даже против индийского штамма вакцинация работает, защищает от тяжелых форм течения заболевания. Но очень важно подчеркнуть: нам нельзя упустить вакцинацию от гриппа. Грипп не исчез как заболевание с эпидемическим потенциалом. И все страны мира готовятся к сезону вакцинации против гриппа, – сказал Стома, его цитирует пресс-служба Минздрава.

Этой осенью кампании вакцинации от COVID-19 и гриппа совпадают по времени.

– Что важно понимать с практической точки зрения. Несколько дней назад состоялся экспертный совет по иммунизации Министерства здравоохранения Беларуси. На нем было принято решение, что мы будем проводить обе кампании вакцинации против гриппа и COVID-19 осенью 2021 года. Во-первых, было решено продлить вакцинацию против гриппа – мы ожидаем возможную эпидемию гриппа весной 2022 года. Поэтому прививаться от гриппа можно не только в октябре, ноябре, декабре, но и в январе, феврале и даже марте. Второе – решался вопрос как совместить, если человек хочет привиться от гриппа и COVID-19, – рассказал Стома.

Он отметил, что рекомендации на этот день – обеспечить интервал между вакцинами 14 дней.

– И, при желании пациента, можно вводить обе вакцины единовременно в один день. Например, в одно плечо вводится вакцина против COVID-19, в другое – против гриппа. Большинство стран мира движется к тому, чтобы снижать этот интервал между вакцинами и делать эти прививки одновременно, – заключил медик.

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