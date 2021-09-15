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Общество15 сентября 2021 10:49

Лукашенко: Никарагуа – перспективный внешнеполитический и торговый партнер Беларуси в Центральной Америке

Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать существующий потенциал двусторонних отношений
Юлия Хвощ
Хосе Даниэль Ортега Сааведра

Хосе Даниэль Ортега Сааведра

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с 200-й годовщиной независимости этого государства. Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

– Два столетия тому назад ваша страна сделала решительный шаг к суверенитету, пройдя долгий и тернистый путь героической борьбы за самостоятельное и свободное развитие, – отметил Лукашенко.

Он также отметил, что сегодня Никарагуа уверенно движется вперед, являясь перспективным внешнеполитическим и торговым партнером Беларуси в Центральной Америке.

Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать существующий потенциал двусторонних отношений.

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