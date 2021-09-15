Лукашенко: Никарагуа – перспективный внешнеполитический и торговый партнер Беларуси в Центральной Америке

Хосе Даниэль Ортега Сааведра

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с 200-й годовщиной независимости этого государства. Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

– Два столетия тому назад ваша страна сделала решительный шаг к суверенитету, пройдя долгий и тернистый путь героической борьбы за самостоятельное и свободное развитие, – отметил Лукашенко.

Он также отметил, что сегодня Никарагуа уверенно движется вперед, являясь перспективным внешнеполитическим и торговым партнером Беларуси в Центральной Америке.

Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать существующий потенциал двусторонних отношений.

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