Лукашенко вылетел в Таджикистан на саммиты ОДКБ и ШОС 15-17 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Таджикистан. Фото: Telegram / "Пул первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Таджикистан. Там он будет находиться 15-17 сентября с рабочим визитом. Его борт отправился из Национального аэропорта Минск.

В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и заседании Совета глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности будут обсуждать проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств ОДКБ. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане, пишет БЕЛТА.

На юбилейном саммите ШОС будут приняты решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

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