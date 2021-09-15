Видеофакт: здание общежития в Пинске снесли при помощи взрыва

Здание общежития в Пинске снесли при помощи взрыва. Фото: скриншот видео

Утром 15 сентября в Пинске взорвали здание общежития по улице Железнодорожной, 104. Это сделали сотрудники МЧС: таким способом они снесли здание. Об этом сообщает «Виртуальный Брест».

Конструкция обрушилась за считанные секунды.

Снести здание другим способом было нельзя, потому что оно находилось в аварийном состоянии.

Ожидается, что на месте взорванного общежития построят здание общественного назначения.

Видео: Instagram / brest_news

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