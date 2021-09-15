Школьник перелезал через металлический забор стадиона и повис на пробитой руке. Фото: Pexels

Подросток решил перелезть через металлическое ограждение школьного стадиона и повис на пробитой руке. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел вечером 14 сентября по улице Корженевского, 29 в Минске– спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что мальчику нужна помощь.

– Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что мальчик 2008 года рождения, возвращаясь домой, решил перелезть через ограждение стадиона школы, в результате чего проткнул правую руку металлической арматурой и повис, – сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС обрезали прутья ниже места ранения и освободили школьника, после чего пострадавшего госпитализировали с диагнозом: травматический шок, колотая рана мягких тканей правой руки.

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