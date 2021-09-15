Минздрав: Вакцина «Спутник V» показала эффективность против коронавируса 97,2% в ходе вакцинации в Беларуси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Беларуси составила 97,2%. Об этом заявили в Минздраве республики, сообщает пресс-служба министерства.

«Оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку обоими компонентами вакцины», – сказано в сообщении.

Отмечается также, что данные Минздрава, полученные в ходе исследования, подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V» в Беларуси.

«Отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации и не зарегистрированы случаи смерти, связанные с вакцинацией», – добавили в Минздраве.

Там также перечислили основные преимущества вакцины «Спутник V».

«Вакцина «Спутник V» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий», – уточнили в Минздраве.

По данным министерства, в российском препарате «Спутник V» «впервые среди вакцин против коронавируса был применен подход гетерогенного бустирования, в основе которого лежит применение двух разных векторов для двух уколов в процессе вакцинации. Такой подход формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов».

«Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий», – заявили в белорусском Минздраве.

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