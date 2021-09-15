Мэр Вильнюса предложил отказаться от белорусской дорожной соли. Фото: Auto.ru

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс представил 14 сентября в правительстве предложение срочно предпринять национальные санкции в отношении всей продукции «Беларуськалия», об этом сообщает литовское издание «Республика».

В список продукции входит и соль, которую используют для ухода за дорогами.

– Действующие сейчас в отношении Беларуси санкции не охватывают продукты хлорида натрия, поэтому, как говорится в сообщении самоуправления, Вильнюс в соответствии с действующими правовыми актами и конкурсами на самую низкую цену юридически вынужден покупать соль у этих производителей, – пишет издание.

Дело в том, что сейчас санкции в отношении предприятия не распространяются на продукты хлорида натрия, а по действующему законодательству, в Литве продолжают закупать соль у поставщика, предложившего наименьшую стоимость. Таким поставщиком является ЗАО Lit Salt Trade, реализующий соль «Беларуськалия».

Договор с поставщиком, реализующим соль «Беларуськалия» в Литве действует до 2022 года, по нему предполагается закупить 20 тысяч тонн соли на сумму около 1,6 млн евро.

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