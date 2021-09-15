Похолодание и ночные заморозки: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 16 сентября

Синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках 16 сентября Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках 16 сентября. Как сообщили в Белгидромете, ночью заморозки на почве прогнозируются в некоторых районах Беларуси.

В целом в четверг будет переменная облачность, в основном без осадков. Только днем по западной половине республики временами пройдут дожди. Ночью и утром местами может сгуститься слабый туман. Ветер ожидается ночью неустойчивый слабый, днем – юго-восточный 4-9 м/с, по западу порывы до 12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +1..+7°С, в некоторых районах на почве заморозки от 0..-2°С, по западу страны будет чуть теплее: +8..+12°С. Днем будет по-осеннему прохладно. На северо-востоке Беларуси воздух прогреется всего до +14°С. По юго-западу страны немного теплее: до +22°С.

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