«Белавиа» не подтвердила возобновление полетов в страны Евросоюза

«Белавиа» не подтверждает возобновление полетов в страны Евросоюза. Фото: Белавиа

В «Белавиа» не подтвердили факта возобновления полетов в страны Евросоюза, об этом пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу национального авиаперевозчика.

– Пока официальной информации нет, все осталось по-прежнему. Когда появится информация по возобновлению либо продлению приостановок, мы оперативно опубликуем на сайте и в соцсетях, – заявили в «Белавиа».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что европейские авиакомпании уже с сентября начинают полеты в Минск.

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