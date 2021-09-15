В Беларуси эпидемию гриппа ожидают весной 2022 года и продлят кампанию по вакцинации

Белорусские медики напоминают, что грипп не исчез как заболевание с эпидемическим потенциалом. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси решено объединить кампании по вакцинации от коронавируса и гриппа. Осенью 2021-го ода оба этих противоэпидемических мероприятия совпадают по времени, сообщают в официальном телеграм-канале Минздрава.

Решение провести осенью 2021-го года одновременно обе кампании по вакцинации, против коронавируса и гриппа, было принято накануне на экспертном совете по иммунизации Минздрава Беларуси. Одновременно с этим было решено продлить вакцинацию против гриппа.

- Мы ожидаем возможную эпидемию гриппа весной 2022 года. Поэтому прививаться от гриппа можно не только в октябре, ноябре, декабре, но и в январе, феврале и даже марте, - прокомментировал ректор Гомельского государственного медицинского университета и практикующий врач-инфекционист Игорь Стома.

Также медик напомнил, что при совмещении вакцин от гриппа и «ковида», человеку следует выдержать интервал в 14 дней между прививками. Но можно и не делать этого.

- При желании пациента, можно вводить обе вакцины единовременно в один день. Например, в одно плечо ввести вакцину против COVID-19, в другое - против гриппа. Большинство стран движется к тому, чтобы снижать этот интервал между вакцинами и делать эти прививки одновременно, - уточнил Стома.

Кроме того, специалист подчеркнул, что все страны готовятся к сезону вакцинации против гриппа.

- Важно подчеркнуть: нам нельзя упустить вакцинацию от гриппа. Грипп не исчез как заболевание с эпидемическим потенциалом, - указал он.

Ранее в Минздраве Беларуси рассказывали о том, как комбинировать прививки от гриппа с вакциной от COVID-19, и называли категории граждан для вакцинации от гриппа.

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