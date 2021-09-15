Мошенники начали рассылать сообщения от имени «Белоруснефи»: обещают денежный выигрыш

Мошенники начали рассылать сообщения от имени «Белоруснефи». Фото: pixabay
Злоумышленниками в Интернете обманывают белорусов от имени предприятия «Белоруснефть». Об этом сообщается на сайте компании.
«Злоумышленниками в сети Интернет создана страница, на которой обещают выигрыш денежной суммы при условии рассылки сообщения 20 друзьям и 5 группам (чатам)», – предупредили в «Белоруснефти».
Там отметили, что такой «акции» компания не проводит. Сведения обо всех проводимых акциях публикуются только на официальном сайте azs.belorusneft.by в разделе «Акции и предложения», добавили в компании.
Там призвали белорусов не переходить по подозрительным ссылкам и быть внимательными.
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