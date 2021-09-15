Около 30 видов итальянских колбас и мясных изделий запретили продавать в Беларуси

Около 30 видов итальянских колбас и мясных изделий запретили в Беларуси. Фото: danger.gskp.by

В Беларуси запретили продавать почти 28 видов изделий из мяса итальянского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Госстандарта.

В частности, в реестр опасной продукции из-за наличия запрещенных консервантов попали «сыровяленое мясное колбасное изделие салями SALAMELLA PASSITA «Нобиле магро». При его изготовлении использовались такие консерванты, как нитрат калия Е252, нитрат натрия Е251. Их применение не разрешается при производстве сыровяленых колбас и сыровяленых продуктов из мяса. Превышены нормы по нитритам и в салями с трюфелем Симонини Salametto al Tartuffo.

Такая же проблема с консервантами и у других итальянских салями, а еще у нарезанных сыровяленых свиных окороков прошутто, у свиных шеек.

Запрет на их продажу начнет действовать 17 сентября.

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