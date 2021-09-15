В Минлесхозе признали увеличение объемов вырубки лесов в Беларуси

В Минлесхозе сказали о росте объемов заготовки древесины. Фото: pixabay.com.

Во время пресс-конференции о направлениях развития лесной отрасли в 2021 году, которая прошла в Национальном пресс-центре, первый замминистра лесного хозяйства прокомментировал вырубку лесов в Беларуси.

Так представитель Минлесхоза признал, что в Беларуси увеличились объемы вырубки, а, следовательно, выросли объемы заготовки древесины.

- Действительно, мы начали больше рубить, но рубить мы начали больше, потому что у нас начали созревать леса, - пояснил Валентин Шатравко.

Он привел данные о том, что в 1988-ом году в Беларуси было 2,6 процента так называемых спелых лесов. А сегодня в Беларуси спелых лесов уже 18 процентов.

- Мы, как и сельское хозяйство, как и любой хозяин рачительный должны убирать урожай, который поспел. Поэтому мы, в принципе, это и делаем, - заметил чиновник.

Шатравко уточнил, что каждому лесному хозяйству составляют проект на 10 лет, а для вырубок главного лесопользования берутся только спелые леса. Кроме того, замминистра пояснил, что все участки лесных насаждений в Беларуси уже оцифрованы, известны также их характеристики.

- Расчет производится в целом по лесхозу на 100 лет: о том, как будет меняться расчетная лесосека, в зависимости от созревания этих лесов. И уже при утверждении расчетной лесосеки мы исходим из принципа неистощимости лесопользования. Видна 20-, 30-летняя перспектива и мы четко понимаем, что у нас будет в этом лесхозе через такой промежуток времени, - резюмировал Шатравко.

И добавил, что если случаются какие-то катаклизмы - ураганы, пожары, то проект пересматривают и корректируют.

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