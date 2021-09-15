В Литве прокомментировали ограничение пропускной способности ЛЭП с Беларусью. Фото: pixabay

Сетевой оператор Литвы Litgrid с 14 сентября ограничил максимальную пропускную способность трансграничных линий электропередачи на литовско-белорусском направлении. Об этом сообщает BNS.

Это связано с тем, что Литва намерена не допустить попадания в энергосистему страны электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце. Напомним, что Вильнюс считает эту атомную станцию небезопасной. Это означает, что пока Литва, Латвия и Эстония не достигнут нового соглашения о торговле электроэнергией с третьими странами (в том числе с Россией), Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли.

Как уточнил руководитель литовского оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис, по новой методике мощность будет определяться ежедневно. Он добавил, что электроэнергия, необходимая для обеспечения надежности энергосистемы, может поступать в Литву. В то же время будет ограничено поступление в республику электроэнергии, производимой Островце.

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