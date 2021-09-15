Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 сентября 2021 года: 1923 новых случая всего за сутки и снова 12 умерших

Опубликована новая статистика по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В телеграм-канале Министерства здравоохранения Беларуси опубликовали новую статистику заболеваемости коронавирусом на среду, 15 сентября.

Так сообщается о 1923 новых диагностированных случаях «ковида» всего за сутки. Что подтверждает информацию о росте заболеваемости. С начала пандемии в Беларуси было выявлено 508 тысяч 514 «ковидных» пациентов.

Пропорционально, растет число выздоровевших: за сутки были выписаны 1 тысяча 505 пациентов, а с начала пандемии - уже 497 тысяч 66 выздоровевших.

К сожалению, еще в Минздраве сообщили о 12 умерших.

- За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 3 тысячи 953 пациента с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Еще в Минздраве привели данные статистики по выполненным тестам: за сутки было сделано еще более 25,4 тысячи исследований, а за весь период - уже свыше 8,091 миллиона тестов.

А вот общие данные по массовой вакцинации от коронавируса, по информации пресс-службы ведомства, совпадают с данными озвученными накануне: свыше 1,775 миллиона белорусов привитых первой дозой и более 1,482 миллиона из этого числа прошли полный курс вакцинации, то есть привиты полностью.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 сентября 2021 года: вакцинировались почти 1,8 млн белорусов, 1630 новых случаев за сутки и снова 12 смертей.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 сентября 2021 года (подробности).

В Беларуси эпидемию гриппа ожидают весной 2022 года и продлят кампанию по вакцинации.

Особенности вакцинации объяснил белорусский врач-инфекционист (подробности).

Минздрав: Вакцина «Спутник V» показала эффективность против коронавируса 97,2% в ходе вакцинации в Беларуси.

Отмечается также, что данные Минздрава, полученные в ходе исследования, подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V» в Беларуси (подробности).