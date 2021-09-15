Курсы валют на 15 сентября: белорусский рубль на торгах укрепился

Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах 15 сентября. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах 15 сентября. Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

В частности, доллар в среду подешевел на Br0,0057 до Br2,4924 за $1. Накануне его курс был Br2,5.

Курс евро снизился на Br0,0063 и составил Br2,9464 за 1 евро. После торгов 14 сентября он стоил Br2,96.

Тем временем курс российского рубля упал на Br0,0072, он сложился на уровне Br3,426 за 100 российских рублей. Накануне за 100 российских рублей при покупке надо было платить 3,44 белорусского рубля.

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