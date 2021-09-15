Фотофакт. Горы и реки из фруктов: вот как встречали Лукашенко и других глав государств-членов ОДКБ и ШОС в Таджикистане

Фруктовые инсталляции в Душанбе. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

В среду, 15 сентября, телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко сообщил о том, что он вылетел в Таджикистан. Там Лукашенко будет участвовать в саммите ОДКБ и заседании Совета глав государств ШОС, и намерен пробыть с рабочим визитом до 17 сентября.

В тот же день «Пул Первого» показал, каким фруктовым изобилием встречали глав государств ОДКБ и ШОС в Душанбе. Чтобы поразить высоких гостей в Таджикистане на открытом воздухе сделали инсталляцию из фруктов и бахчевых.

Пирамиды из бахчевых. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

- Реки из винограда, горы из дынь и арбузов, - передает телеграм-канал «Пул Первого».

В пресс-службе президента подчеркнули, что фруктовые убранства в Таджикистане являются традиционными.

- После мероприятий гостям разрешают забирать фрукты и ягоды с собой, - добавили в «Пул Первого».

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