В Борисове двое парней облили служебную машину милиционеров пивом прямо ни их глаза.

Двое 22-летних борисовчан отдыхали в одном из увеселительных заведений Борисова. Там же распивали спиртное. После отправились на улицу, взяв с собой бутылку пива и водки, сообщает УВД Минского облисполкома.

Нетрезвые приятели увидели во дворе милицейское авто. Один ударил ногой по бамперу и стал раскачивать авто, второй вылил пиво на капот. Интересно, что все происходило на глазах милиционеров, которые находились в общественном пункте охраны порядка и видели все через окно. Милиционеры выбежали на улицу и задержали правонарушителей. Однако последние начали упираться и размахивать руками, тем самым оказав активное сопротивление.

Какое количество алкоголя было выпито за тот вечер парни так и не вспомнили. По результатам освидетельствования в выдыхаемом воздухе у одного обнаружено 1,9 промилле алкоголя, у второго – 2,9.

В отношении задержанных следователем возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» - светит до трех лет тюрьмы. Помимо этого на парней составили административные протоколы за неповиновение законному требованию должностного лица и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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