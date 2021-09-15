Генеральная прокуратура Беларуси предупредила бизнес о жестких и строгих мерах

В Генпрокуратуре подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы бизнес работал спокойно и служил государству. Фото: Генпрокуратура

Функционирование бизнес-сферы, а также требования к бизнесу в Беларуси прокомментировал зам генерального прокурора Сергей Хмарук, передает телеграм-канал ведомства.

Так заместитель генпрокурора заявил, что в Беларуси создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и минимизации его проблем.

- Многое делается для того, чтобы минимизировать проблемы бизнеса, создавать нормальные условия ведения бизнеса, устранять излишнее администрирование, - уверен представитель Генеральной прокуратуры.

Однако продолжая, Хмарук сказал о возникновении «новых вызовов».

- Любое участие в антиобщественной деятельности представителями бизнеса, финансирование такой деятельности, а также посягательство на общественную и государственную безопасность будет пресекаться самым жестким образом с применением строгих мер ответственности, - предупредил он.

И, резюмируя, зам генпрокурора уточнил, что прокуратура - это координатор деятельности правоохранителей в борьбе с преступностью и коррупцией. Хмарук заметил, что у Генпрокуратуры прямая заинтересованность в том, чтобы в бизнес-среде было меньше «проблем, связанных с совершением противоправных действий».

- Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес работал спокойно, зарабатывал деньги, платил налоги и служил нашему государству, - подытожил зам генпрокурора.

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