На белорусско-украинской границе обстреляли белорусский пограничный знак. Фото: Госпогранкомитет Беларуси.

Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство.

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