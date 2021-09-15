День народного единства уже 17 сентября, будет ли он выходным в Беларуси

В Беларуси 17 сентября впервые отметят День народного единства. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Государственный праздник День народного единства впервые в Беларуси будут отмечать в пятницу, 17 сентября.

Этот день является историческим - 17 сентября 1939-го года произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР.

Об учреждении праздника белорусские власти говорили в феврале 2021-го года, решение было принято на Всебелорусском народном собрании. Однако праздник не стал выходным днем.

Тем не менее в этот день запланирован ряд мероприятий на различных уровнях, общественно-политических и патриотических. А также в сфере культуры, музейной деятельности и медиа.

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